Saaremaine värske kartul jõudis Kuressaare turule

„Mul pole kartul kunagi kätte jäänud, aga arvestama peab sellega, et müüjaid on palju. Seetõttu olengi püüdnud igal aastal ikka esimesena välja tulla,“ rääkis Sepp, kes näiteks mullu alustas turumüüki 12. juunil.

Letil on Solisti sordi mugulad, mida Sepp on juba aastaid varase kartulina kasvatanud. „See on Euroopa kõige kiiremini valmiv sort, kasvuperioodiga 50 päeva,“ ütles mees ja lisas, et tänavune aasta oli varase kartuli jaoks keeruline, kuna hilised külmad kippusid kimbutama. "Minu kartul oli küll katteloori all, aga ühel ööl tegi viis kraadi külma ja näpistas ikkagi natuke taimi,“ rääkis Sepp.