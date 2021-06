Admirali monumendi ehitus pannakse taas pausile

Riigi tugiteenuste keskusele esitatud taotluses tegi vald ettepaneku maakondade arengustrateegiate elluviimise toetusmeetme 2019. aasta taotlemisõigusega projektide nimekirja muutmiseks, et lisada sinna admiral Bellingshauseni mälestuse jäädvustamise asemel projekt “Kuressaare Haigla parkla rajamise II etapp”. Asendusprojektile taotletav toetuse summa on sama, mis Bellingshauseni projektil ehk 50 000 eurot.

Vallavanem Mikk Tuisk ütles Saarte Häälele, et monumendi rajamise hankele esitatud pakkumised olid märksa kallimad, kui on vallaeelarves selleks planeeritud vahendeid. Seetõttu otsib vallavalitsus koostöös Saaremaa merekultuuri seltsiga uusi lahendusi, sest admiral Bellingshausen kindlasti väärib monumenti. “Millal ja millisel kujul monument valmib ning kes ja kui palju on valmis selle eest maksma, on edasiste läbirääkimiste teema,” sõnas ta.