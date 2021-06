Parvlaevad teevad jaanipühade ajal saartele lisareise

Saaremaale ja Muhumaale tulijatele on sõiduplaani lisatud 22. juunil kaks täiendavat väljumist kell 22.15 Kuivastust ja kell 22.50 Virtsust ning 23. juunil kell 7.55 Kuivastust ja kell 8.30 Virtsust. Nagu ka eelmistel aastatel, aitab jaanipäeva eel Suurt väina ületada Regula.

"Vahetult pühadele eelnevad ja järgnevad reisid on juba suuresti välja müüdud. Õnneks on tänapäeval paljudel inimestel võimalik teha tööd ka kodukontorist ja saab oma reisiplaanides paindlik olla ning vajadusel varem kohale sõita," rääkis Transpordiameti peadirektor Kaido Padar. Kuigi riik on saartele tellinud ka lisareise, siis ei tasu Padari sõnul reisiotsust viimasele minutile jätta, vaid osta pilet eelmüügist.