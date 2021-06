"Vale" nahavärv ⟩ Laps sai ühe poeskäigu jooksul kaks korda sõimata

11-aastase poja ema Häli Välja sõnul ei maksa talle rääkida, et Eestis rassismi ei ole või et halvasti suhtutakse vaid neisse võõramaalastesse, kes tahavad riigi kulul ära elada.

“Eestis rünnatakse eesti koolilast, aga ümberringi on kõik vait ja pigistavad mõlemad silmad kinni,” ütles Välja.

Naise sõnul on laps varemgi pidanud solvanguid kuulma. “Rohkem kui üks rassistlik rünnak ühe poeskäigu jooksul on Kuressaares juba omaette rekord, mille üle kindlasti uhkust tundma ei peaks,” rääkis Välja. “Kõigepealt ründavad sõnadega, aga kui laps on kasvult juba mehemõõtu, kas siis tunnevad ka õigust juba kätega kallale minna?”