ILMATEENISTUS HOIATAB ⟩ Saarlased saavad jaanilaupäeval äikest ja rahet

Kella 8 ajal hommikul teatas sünoptik Kairo Kiitsak, et Saaremaa ja Hiiumaa suunas liigub lõunast äike. Seda näitasid ka mudelid ette eile.

"Päeva teises pooles areneb mitmel pool uusi äikeseid. Intensiivsete vihmavalingute, tugevate tuuleiilide ja hiidrahe oht on võrdlemisi suur," hoiatab ta.

Kogu Eestile on antud teise astme hoiatus. Saaremaa kohta märgib Ilmateenistus, et tuleb äikest ja võimalik on rahe. Püsib troopiline õhumass ning õhutemperatuuri maksimumid tõusevad valdavalt 30..35°C-ni.