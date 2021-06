Birgit Sarrap: Saaremaa on alati minu südames olulisel kohal

“Saaremaa on alati minu südames olulisel kohal olnud, kuna minu juured on siin. Minu isa on Saaremaalt pärit ja vanaema juures Sõrve sääres olen käinud igal suvel. Samuti on minu ema ja isa Jämaja kirikus abiellunud ja on traditsiooniks saanud et iga aasta juuni lõpupoole käime alati Saaremaal. Siia on alati suur rõõm ja eriline tulla.