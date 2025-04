Arenduskeskus kutsub tasuta nõustamisele

Seminar toimub 4. aprillil kell 10.30–15 Kuressaares GoSpas, Tori 2. Osalemine on tasuta ja Saarte arenduskeskuse juhataja Rainer Paenurk kinnitas, et huvi eelregistreerimisel oli suur.

Kirjutasime Saarte Hääles eelmisel nädalal, et Saare maakonda on juba laekunud üheksa toetusotsust kortermajade renoveerimiseks kokku 8,6 miljoni euro eest, millest toetus moodustab ca 3,8 miljonit. Kuna Saare maakonna toetusvooru kogumaht on 5,5 miljonit eurot, siis on toetust võimalik taotleda veel kuni 1,7 miljoni euro ulatuses.