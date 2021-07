Saaremaa Merispordi Seltsi ja linnasadama juhina asub tööle Airi Raamat

Airi suurimaks eesmärgiks selles rollis on leida noorpurjetajatele toetajaid, et nad saaksid treenida ja võistelda parimates tingimustes ning leida uusi ja huvitavaid projekte, kus kaasa lüüa. Lisaks on tal soov arendada ja kaasajastada Kuressaare Jahisadamat, et see oleks matkapurjetajate seas populaarsuse tipus, vahendab selts sotsiaalvõrgustikus Facebook.