TS Laevad teenindas juunis Väinamerel üle 271 000 reisija

„Tänu Regula lisareisidele populaarsetel aegadel oleme suutnud pikemaid järjekordi Virtsu ja Kuivastu sadamates vältida, samuti on positiivne see, et üha rohkem inimesi broneerib reisid varakult kasutades e-piletit, mis aitab samuti ooteaegu vähendada. Meie igapäevaselt monitooritav reisijate rahulolu indeks püsis juunis kõrgel 76% tasemel kasvades eelmise aasta juuniga võrreldes 6%,“ lisas Randveer.