Kaldal selgus, et 31-aastasel mehel olid joobetunnused. Kiirabi vaatas mehe üle ja tema tervis oli korras. Kuigi suvi on soe ja inimesed kipuvad nii vette kui ka veele, paneb politsei inimestele südamele, et alkohol ning veesõidud ja suplused tuleb lahus hoida.