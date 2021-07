Koolilapsed sõidutab Upale Muhu bussifirma

Saaremaa valla transpordinõunik Mika Männik ütles, et lepingu järgi maksab õpilaste vedu kahel õppeaastal vallale 232 000 eurot. Ühe liinikilomeetri maksumus on 5 eurot ja 58 senti.

Puuduolev raha selleks sügiseks võetakse kasutamata jäänud õpilasveo rahast, kui koolid olid Covid-19 pandeemia tõttu kinni. “2022. aastaks taotleme eelarvest vajaliku summa, milleks on 116 000 eurot,” sõnas Männik.

Transpordinõunikule teadaolevalt toob bussifirma liinile bussid, milles koos seisukohtadega on 110 kohta. Busse on vähemalt kaks ja need teevad päevas kokku 20 reisi.