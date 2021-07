Mõistagi tähendas see sadamas tavapärasest pikemat ooteaega. Suurüritused, mida on sel aastal saartel ohtralt, toovad kokku suurema rahvahulga ja tagasi mandrile liigutakse valdavalt pühapäeval. Seega oli 18. juulil sadamas ooteaeg lausa 3 tundi ning järjekord ulatus Pädaste teeristini välja.

“Arvestasime sellega,” sõnas TS Laevade juhatuse liige ja teenindusvaldkonna juht Ave Metsla , “seetõttu alustas Regula lisareisidega Virtsu–Kuivastu liinil tavapärasest varem, tehes päeva jooksul kokku 15 reisi, neist 8 Kuivastu sadamast. Selleks, et reisijate ooteaega lühendada, tegime ka parvlaevaga Tõll täiendava ringi pärast graafikujärgsete väljumiste lõppu.”

“Suure koormusega aegadel oleks vajalik liikluse reguleerimine ka maanteel, et kassade tagust ala ära ei ummistataks ja liiklusreeglitest kinni peetaks. Selles osas saame tuge paluda politseilt, kuna meie enda võimalused on äärmiselt piiratud. Eriti, kui suur hulk reisijaid eirab reegleid ja meie töötajate korraldusi. Kui üldjärjekord püsib ühes rivis, on e-piletitega reisijatel võimalus sellest mööda sõita ning oma väljumise ajaks sadamaalale jõuda,” nentis Metsla.