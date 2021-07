„Tõdesime, et see paneb Hiiumaa inimesed paratamatult keerulisse olukorda ning lisasime, et suureks abiks on, kui asenduslaev oleks liinil selle nädala lõpuni, et teenindada ära Saaremaa ooperipäevadega seotud reisijad,“ rääkis Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu. Ta märkis, et vestluses Eesti Kontserdi juhi Kertu Orroga jäi kõlama, et suursündmuse puhul, mille korraldamine on tänavu olnud niigi ülimalt keeruline, on kujunenud olukord mitmekülgselt kriitiline - seda nii külastajate ja esinejate liiklemise kui ka ooperipäevade tehnilise korralduse poole pealt.