“Selleks et peagi saabuvale sügisele võimalikult julgelt vastu minna – käia koolis ja trennis, kohtuda sõpradega, tegeleda hobidega ja nautida meelelahutust –, on parim lahendus lasta end vaktsineerida koroonaviiruse vastu,” on kirjas ministeeriumi üleskutses. “Kui teha praegu esimene vaktsiinisüst, on veel piisavalt aega, et kooliaasta alguses vaktsineerimiskuur lõpetada.”