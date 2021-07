Parvlaev Tiiu naaseb kuni reedeni Hiiumaa liinile

“Antud otsus sündis, pidades silmas nii suursaarte turismi, kohalikke kui ka ettevõtlust. Nädala keskel on suuremad laevad Rohuküla–Heltermaa liinil vajalikumad kui Kuivastu–Virtsu liinil, sest selliselt saab toimuda mõlema saare kaubavedu suuremate kahjudeta,” ütles Randveer.

Ta lisas, et sel nädalal on Hiiumaa liinil reisi kohta keskmiselt kaheksa veokit ja Saaremaa liinil 2,2 veokit. “Arvestades Hiiumaa liini reisigraafikut, soovime vältida veokite liiga pikka ooteaega – hinnanguliselt 3–9 tundi – sadamas, mis hakkaks häirima kaubavedusid. Tänu lühemale reisile ja tihedamale graafikule võib antud lahenduse puhul kujuneda veokite ooteaeg Saaremaa liinil kuni pooleteisetunniseks, mis veel kaubavedusid oluliselt ei mõjuta,” sõnas Randveer.

Samas on tema sõnul suurem laev Tiiu praeguses olukorras hädavajalik Virtsu–Kuivastu liinil reedest pühapäevani, kuna Saaremaale ja Muhusse suundub nädalavahetusel oluliselt rohkem reisijaid kui Hiiumaale.

“Küll aga lisame nädalavahetusel Hiiumaale reisimiseks mõlemal suunal täiendavaid väljumisi, millele saab reisi ette broneerida. Kinnitame ka, et igal päeval viime üle kõik soovijad, kedagi laevast maha ei jäeta. Usume, et selline lahendus on antud olukorras kõikidele osapooltele parim,” lisas Indrek Randveer.