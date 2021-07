Rooväli kardab, et koerailmast pääsu ei ole, kuna see liigub üle Euroopa ning kogub aina hoogu.

"Paistab, et Sõrve ja Abruka saavad suure paugu, sest just sealtpoolt tuleb tuul peale."

Rooväli sõnul võib muusikasõpradele pisut lohutust pakkuda ühe festivalikülalise Dagö erikontsert reede õhtul Kuressaares Thule kojas. "See on tänavu ainuke Dagö kontsert Eesti saartel," lausus Rooväli.

Prognoos: torm tulekul

Riigi ilmateenistuse prognoosi järgi on Eestisse saabumas kuni 25 m/s puhuv tormituul, tugevad sajud ja ilmselt ka äike.

Reedel tuleb ilmateenistuse prognoosi kohaselt sooja kuni 23 kraadi. Öösel on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, hommikul muutuvad sajuhood laialdasemaks. Puhub edelatuul 5–9, puhanguti 12, rannikul 7–12, puhanguti 18, hommikul kuni 20 m/s. Sooja on 14–19 kraadi.

Päeval on pilves selgimistega ilm. Paljudes kohtades sajab hoovihma ja on äikeseoht, õhtuks jõuab Lääne-Eestisse tihe laussadu. Puhub edelatuul 7–12, puhanguti 20, rannikul kuni 15, puhanguti 23 m/s, õhtupoolikul võib tuule kiirus Liivi lahe ümbruses tõusta kuni 25 meetrini sekundis, hilisõhtul loode poolt alates tuul nõrgeneb. Sooja on 18–23 kraadi.

Laupäeva öö hakul on pilves selgimistega ilm ja sajab vihma, kohati on sadu tugev ja on äikeseoht. Pärast keskööd lääne poolt alates pilved hõrenevad ja sajuhood kanduvad idapiiri taha. Tuul pöördub edelast läände ja loodesse, puhudes 5–12, puhanguti 15, öö hakul rannikul kuni 21 m/s, pärast keskööd nõrgeneb. Sooja on 11–16, rannikul kuni 19 kraadi. Päeval pilvisus tiheneb. Paljudes kohtades sajab hoovihma ja võib olla äikest. Puhub edela- ja läänetuul 5–10, puhanguti 15 m/s. Sooja on 18–23 kraadi.

Selleks et tugeva tuule või tormi põhjustatud kahjud jääksid olemata või oleksid võimalikult väikesed, soovitab päästeamet tormiks valmis olla. Enne tormi tuleks õuest kokku korjata kõik tuulega lendu tõusta võivad esemed. Sõiduk tasub parkida lagedale või garaaži. Arvestama peaks võimalike elektrikatkestustega: laadige mobiiltelefon täis ning võimalusel hankige akupank ja hoidke ka see laetuna. Koju tuleks varuda piisavalt toitu ja jooki ning auto kütusepaak täis tankida.

Tormi ajal on mõistlik püsida siseruumides ning mitte minna autoga sõitma.

Mahalangenud elektriliinidest tuleks Elektrilevi teavitada rikketelefoni numbril 1343 ja eluohtlikest olukordadest häirekeskust numbril 112.