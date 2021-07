Saarlased ja muhulased soovivad Tiiu jäämist kuni Tõllu naasmiseni

Pöördumises märgitakse, et praegused tõrked parvlaevaühenduses avaldavad tuntavat negatiivset mõju Saare maakonna ettevõtjatele. Veovõimekuse kahanemine on tekitanud ettevõtetele probleeme erinevate toodete ja pakutavate teenuste osutamiseks vajalike kaupade tarnimisel, mis omakorda toob kaasa ettevõtete töö sisulise halvamise.

“Koroonakriisist räsitud ettevõtjatele on see täiendav löök ajal, mil oleks tavapäraselt võimalik maksimaalselt teenuseid osutada ja oma tooteid müüa. Ettevõtete kehv käekäik avaldab aga otseselt mõju nii riigi kui ka kohalike omavalitsuste tulubaasile,” seisab kirjas.

“Varasem parvlaevaühendus on toiminud sisuliselt maateepikendusena, millega on ettevõtjad oma äritegevuses igati arvestanud. Meie arvutuste põhjal väheneb parvlaevaga Regula teenindades autode ülesõidu maht 32%. Reaalne vajadus ja ootused on vastupidised antud hooajal. See on selgelt ebaproportsionaalne koormuse jaotus,” märgitakse pöördumises, mille on allkirjastanud Saaremaa abivallavanem Kristiina Maripuu ja ettevõtjate liidu juht Robert Pajussaar.

Pöördujad leiavad, et parvlaeva Tiiu toomine Rohuküla–Heltermaa liinilt Kuivastu–Virtsu liinile on olnud ainuvõimalik lahenduskäik, mis on olukorda stabiliseerinud, kuid tänane lahendus, kus nädala sees teenindavad Kuivastu–Virtsu liini parvlaevad Regula ja Piret ning nädala lõpus Tiiu ja Piret, on Saare maakonna elanike, ettevõtjate ja külaliste vaates olnud ebapiisav.