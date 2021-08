Läänemere projekti raames saadetakse õpilasi suviti teadlaste juurde töövarjupäevadele üle Eesti, et nad saaksid näha, mida teadlased välitöödel teevad, teha ise erinevaid loodusvaatlusi ja mõõdistamisi ning loodetavasti nakatuda loodusteaduste pisikuga, kaalumaks pärast kooli lõpetamist vastava eriala õppimist.

Töövarjuotsingu kirjad saadetakse koolidesse ning kes soovib, saab end kirja panna. “Kes ees, see mees,” rääkis Mona Eliise. “Tahtsin uurimistel osaleda, sest see aitab mul ilmselt otsustada, milline mu tulevik välja näeb.” Hiljem kirjutab töövari oma kogemusest päeviku stiilis kokkuvõtte ja teeb fotosid. Esmamuljed on Mona Eliise sõnul head.