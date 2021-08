Kuivastu sadama kaldarampi välja vahetama ei pea

Saarte Liinide juhatuse liige Uku-Madis Savisto rääkis rahvusringhäälingule, et rambil on tõepoolest jäävdeformatsioon, aga arvestades rambi mõõtmeid, ei ole see liiga suur. “Meie praegune seisukoht on, et rambi põhikonstruktsioon on kasutatav. Loomulikult tuleb seda päris põhjalikult remontida, aga 50-tonnine metallosa on kasutatav,” sõnas Savisto.