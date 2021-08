Luulupe metsas meenutati metsavendi

Ürituse korraldas Saaremaa vabadusvõitlejate ühing. Selle juht Jaen Teär ütles, et järgmisel aastal on neil plaanis tähistada 12. augustit Saaremaa vastupanuliikumise päevana, mille raames külastatakse kõiki metsavendadega seotud paiku saarel.

Endine Kaitseliidu Saaremaa maleva pealik Kristjan Moora tänas vabatahtlike, kes panustavad oma aega ja vahendeid mälestuse jäädvustamiseks. “Ilma selliste mälestusmärkideta ei oleks meil pidet. Need näitavad meile uuesti suuna kätte, kui see kipub ära kaduma. Need meenutavad meile aegu, mis on olnud,” rõhutas Moora.