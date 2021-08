Saaremaa vald uuendab rannapromenaadi

Saaremaa valla arenduse peaspetsialist Käthe Pihlak ütles, et rannapromenaadi puidust osa on amortiseerunud, detailid osaliselt mädanenud ja kandepostidelt värv maha kulunud. Kuressaare Linnamajandus on promenaadi igal aastal parandanud, aga nüüdseks on mõistlik terve kai maha võtta ja uus asemele ehitada, rääkis Pihlak.