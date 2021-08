Vald kavandab Ida-Saaremaale päevakeskust

Viimasel Pöide osavallakogu istungil küsiti arengukava ja eelarvestrateegia arutelu käigus, kas sotsiaalkeskuse asukohana on kaalumisel endise Orissaare sanatoorse internaatkooli hoone. Abivallavanem Kristiina Maripuu vastas, et täpsem asukoht on alles selgumas. Ka Marili Niits ütles Saarte Häälele, et keskuse asukohast, personali- ja maja ülalpidamise kuludest on täna liiga vara rääkida.