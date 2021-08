Hooaja seni sõidetud kolmest rallist on eestlased ERC Junior arvestuses võitnud kaks ning nende edu lähimate jälitajate ees on 74 punkti. Esimest korda 2019. aastal Barum rallil startinud ja toona ERC3 Junior klassis viienda koha saavutanud Torn – Pannas pole küll varem nendel legendaarsetel katsetel neljaveolise autoga varem sõitnud, kuid kindlasti saavad nad paari aasta tagust kogemust enda kasuks ära kasutada ja konkurnedid seljataga hoida.

Sarnaselt teiste võistlejatega läbisid ka Autosport Team Estonia võistlejad Torn – Pannas täna hommikul sõidetud testi- ja kvalifikatsioonikatse. Vihmamärjal asfaldil sõidetud testikatsel sõitsid eestlased välja aja 2:50,964. Kvalifikatsioonis parandasid eestlased veelgi aega ja said kirja 2:47,375, mis andis neile ERC Junior parima aja. Absoluudis andis see aeg 21. koha.

Ken Torn: „2019. aasta Barum ralli jäi meelde oma väga suurt väljakutset pakkuvate katsete poolest. Need on omamoodi huvitavad ja nõudlikud. Kuna vahepeale võistluspaus on olnud parajalt pikk, siis ootan väga ,et saaks taas võidu sõita.“