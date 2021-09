Erakondade esindajatest esimesena liisutõmbamisele saabunud Mihkel Undrest ütles vahetult enne protseduuri algust, et temal on selle tulemustest üsna ükskõik. “Mandaadi annab rahvas ikkagi inimesele, mitte numbrile,” lausus ta. “Ei maksa üle mõtelda. Et kui oled number üks, siis oledki number üks. Number üks võib ka kõige vähem hääli saada.”