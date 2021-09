Algselt kevadel välja tulema pidanud lavastus pandi etendusasutustele kehtestatud piirangute tõttu paar nädalat enne esietenduse tähtaega pausile. “See oli isegi hea, et ta just siis pooleli jäi. Sai panna asja laagerduma. Nagu ajaga läheb vein paremaks, nii on ka selles lavastuses aeg asjale kasuks tulnud,” lausus Carli rollis olev Jürgen Gansen.

Tema lavapartner, George’i mängiv Tarvo Krall lisas, et nüüd on asi aga sealmaal, et oleks vaja publikut. “Etendus valmib ju koos vaatajatega – sellega, kuidas nad kuulavad ja reageerivad. See on nagu ansambliga – annad lavalt energiat ja loodetavasti tuleb see saalist tagasi,” rääkis ta.