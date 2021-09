Mele Pestile anti üle Brasiilia riigi orden

“Juba 15 aastat olen Eestisse vahendanud teadmisi Brasiilia ja ka teiste Ladina-Ameerika maade kultuuri ja ühiskonna kohta,” kommenteeris Pesti autasu saamist. “Olen alati uskunud, et ka väikeriigis peaks eksperte leiduma vähemalt iga kontinendi kohta. See ju nagu polekski täieline ja sisuline iseseisvus, kui me välispoliitiliste otsuste langetamisel – näiteks kuidas käituda Venezuelaga – peaksime eranditult vaid suuremate partnerriikide järgi joonduma või siis teadmisi vaid mitmekordse vahendamise teel hankima.”