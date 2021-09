Kas Valjala napsab Varbolalt Eesti suurima maalinna tiitli?

“Nüüd võib üsna kindlalt juba väita, et Valjala linnus tervikuna on oma pindalalt olnud veidi suuremgi kui Varbola – ringikujuline välisvall on ümbritsenud 175 m läbimõõduga ala,” sõnas Mägi.

“Hetkel on küsimusi rohkem kui vastuseid. Loodetavalt toovad mõningast selgust C14-analüüsid ning tulevaste aastate uurimistööd. Ainus kindel asi, mida saab öelda, on see, et muinasaja lõpul või 13. sajandil on praegu nähtavat Valjala linnust ümbritsenud tugev vall, mis vähemalt alumises osas oli kividest,” rääkis Marika Mägi.