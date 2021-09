INTERVJUU ⟩ Liia Hänni – astrofüüsik, poliitik ja e-demokraatia ekspert

Minu jaoks on töö elu loomulik osa. Mul on meeles Põhiseaduse Assamblee ajast, kui Hando Runnel soovis, et pühendaksime põhiseaduses tööle eraldi sätte. Töö on inimese eneseteostuse väärikaim viis – nii vist kõlas poeedi ettepanek. Kahju, et see mõttetera jäi põhiseadusesse raiumata.

Milline on olnud kõige ohtlikum või pingelisem tööalane juhtum?

Kõige pingelisem oli kindlasti reformiministri aeg. Kui sellest mingi episood välja tuua, siis Viru hotelli erastamine. See oli vastuoluline ja pingeid tekitav protsess. Pakkujad vahetusid, asjad ei läinud nii, nagu oli kavandatud. Paljudele inimestele oli Viru hotelli erastamine täiesti vastuvõetamatu, sest nad tundsid, et rahva vara müüakse maha. Mäletan, et ostupakkumiste üle arutasime erastamisagentuuri konsultantidega sosinal, sest toona kardeti, et keegi pakkujatest võib arutelu mingi seadmega pealt kuulata. Õnneks ei läinud Eestis asjad nii kaugele, et keegi oleks relva kasutanud, nagu mõnes riigis juhtus. Mind ei ole otseselt ähvardatud, aga mõned ebameeldivad seigad tuli üle elada.

Missugused töised harjumused on aidanud kaasa edu saavutamisele?

Edu on omaette mõiste ja ma ei tahaks anda hinnangut oma tööle eri ametites. Kui mõtlen kogu oma pikaajalisele tööelule, siis arvan, et minu puhul on olnud oluline sihikindlus ja visadus. Seda ka praegu, kui töötan E-riigi Akadeemias e-demokraatia vanemeksperdina. Ma ei anna lihtsalt alla. Isegi, kui elu seab tõkkeid, mida on vaja ületada. Olgu see siis seotud tervise või millegi muuga.

Mida soovite alustavale ametikaaslasele?