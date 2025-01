Muhulased ei ole nõus ka ühe püsiühenduse trassikoridori säilitamisega

"Meie arvamus on, et meil ei ole mingit alust praegu ühte konkreetset trassi välja valida," sõnas Muhu vallavanem Raido Liitmäe. Ta lisas, et varemalt koostatud kava jäi kehtestamata muu hulgas põhjusel, et läbiviidud uuringud ei pruukinud olla piisavad. Riigi poolt lõpetatud eriplaneeringu lähteseisukohtades oli terve nimekiri täiendavatest uuringutest, mis olid vajalikud parima asukoha väljaselgitamiseks.

"Need uuringud jäidki tegemata. Keegi ei ole teinud ühtegi täiendavat uurimust, mis kas välistaks ülejäänud trassivariandid või siis annaks aluse see üks välja valida. Seega ei ole meil hetkel teadmist, milline see üks ja parim variant on või kas asi üldse võimalik on," selgitas vallavanem.