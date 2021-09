Veiko Õunpuu “Viimased” võitis neli EFTA auhinda

Nelja auhinnaga oli Õunpuu gala suurim võitja. Ta ise pälvis parima režissööri tiitli, tema film tunnistati aasta parimaks mängufilmiks, Tommi Korpela sai parima meesnäitleja auhinna ja Sten-Johan Lill nimetati parimaks operaatoriks. Tänukõnes ütles Õunpuu, et Eesti filmide rahastamise vähendamise plaan on tõsine asi.

“Kui me soovime, et meil oleks jätkuvalt omakeelne kodumaine mängufilm, mis on tehtud mingilgi elementaarsel tasemel, siis ei saa seda raha kärpida. Loodetavasti otsustajad mõtlevad selle peale,” lausus ta.