Vald otsib hankega telefoniside pakkujat

Praegu kasutab Saaremaa vallavalitsus Telia teenuseid. Vallavalitsuse IT-juht Anu Tanila ütles, et mobiil- ja kõnesideteenuse riigihange on kavandatud nii vallavalitsusele kui ka hallatavatele asutustele ühisena, et korrastada praegust süsteemi. "Muu hulgas soovime, et edaspidi saaks lauatelefonidelt mobiilinumbritele ja vastupidi helistada teenusesiseselt tasuta," sõnas ta.