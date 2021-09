Täna saab tutvuda maaelu hüvedega

Maal Elamise Päeva programmi pealkirjaga “Asvalt Nasvale” on vallavalitsus kokku pannud koostöös kohaliku kogukonnaga ning suurem osa tegevusi leiab aset kolmes keskuses: Asva viikingikülas, Saare maakonna aasta külas Nasva alevikus ja viikingileidude paigas Salmel.

“Niisuguseid päevi on vaja selleks, et inimesed saaksid ülevaate väikeste piirkondade võimalustest ja pakutavatest teenustest,” ütles üks Maal Elamise Päeva koordinaatoreid, Salme teenuskeskuse juhataja Kaia Kuul.

Kokkuhoidev kogukond

Tema sõnul on Maal Elamise Päeva eesmärk tutvustada nii valla elanikele kui ka kaugematele külalistele Salmet kui looduskaunist mereäärset piirkonda ja sinna elama asumise võlusid.

“Salme piirkonnas on hea elada, sest siin on väike kokkuhoidev kogukond,” rääkis Kuul. “Salmel on olemas oma lasteaed ja põhikool, kohalikus rahvamajas käib aktiivne kultuurielu. Rahvamajas leidub tegevust kõigile vanusegruppidele ning lugemishuviline leiab endale raamatu kohalikust raamatukogust.”