Regula teeb ralli ajal lisareise

TS Laevade teenindusvaldkonna juhi Ave Metsla sõnul on Regula reisijate parema teenindamise nimel valmis tegema 8.–10. oktoobril kuni 25 lisareisi.

Regula teeb lisareise siis, kui graafikujärgsest reisist on maha jäänud rohkem kui 200 liinimeetrit sõidukeid, mille üleveoks on ostetud pilet graafikujärgsele reisile, või sellisel juhul, kui on optimaalne teha ohtliku veose reis lisalaevaga.