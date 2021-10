Kelba säärele saab läbi mere

“Arvasin, et tuleb juba selle talvega kokku, sest madala veega sai sealt juba nüüd kuiva jalaga üle,” ütles ökoloogiadoktor Hannes Tõnisson. “Praegu liigub kruusavall maaga päris risti, nii et ega tal enam pääsu pole.” Seega saab ilmselt juba kevadel Kelba maasäärele kuiva jalaga üle merre moodustunud klibuvalli, mis on kokku ligi kaks kilomeetrit pikk.