Pöide kogudus küsib abi

“See on üks kurb lugu,” ütles Pöide kiriku sihtasutuse juhatuse liige Anne Untera . “Kui suures osas pikihoones on betoonpõrand, siis ilmselt kunagisest rüüstamise ajast on selle lõunapoolses küljes muldpõrand. Kontsertide ajal on väga ebameeldiv, kui sametkleitides daamid peavad seal kõndima,” rääkis ta.

Kuna kiriku orel on valmis saamas, taotleti juba kevadel vallalt toetust, et umbes 60-ruutmeetrine osa pikihoonest katta laudpõrandaga, kuid tulemuseta. “Nüüd tehti uus taotlus, kuid selgus, et töö on vahepeal 1700 euro võrra kallimaks läinud. Aga see tuleb ära teha, seda on vaja, sest põrand tolmab, on must ja väga näotu,” rääkis Untera.