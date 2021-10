Ettevõtjate liit pole rahul TS Laevade uue e-lahendusega

“Iga uuendusega peaks kaasnema see, et kõik muutub lihtsamaks ja mugavaks. Antud lahendus, mis vahetas välja eelmise, ei ole seda kindlasti,” ütles SEL-i juhatuse esimees Robert Pajussaar. “Peab tegema rohkem vajutusi ja kerima palju rohkem kui eelmises versioonis. Peale uue versiooni kasutuselevõttu on jäänud rohkem tehinguid pooleli ja alles sadamas saad aru, et ei suutnud ostu lõpule viia,” selgitas ta.

Pajussaar märkis, et enamikul kohalikel ettevõtetel on kliendikonto, mis on kindlasti eelis, kuid jääb arusaamatuks, miks peab iga tehinguga uuesti kinnitama, et klient on müügitingimustega nõus. “Piisaks ainult kinnitusest kliendikontoga ühinemisel. Teine asi on ühekordsed ostjad,” rääkis ta.

Pajussaare sõnul on TS Laevad olnud SEL-ile hea partner ja liit ei soovi olla kriitiline, sest parvlaevade teenuse kvaliteet on vastuvõetav. “Lihtsalt on võimalik teha väikseid asju veel paremaks ja see saabki toimuda ainult koostöös,” lausus ta.