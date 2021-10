Ljubov Rannal täitus eile 101. eluaasta

Saaremaa valla Valjala teenuskeskuse sotsiaaltöö spetsialist Kairi Nuut ütles, et praegu elab Ljubov koos oma tütrega, kes tema eest hoolitseb ja toimetab kõik asjad. "Kuid külaliste üle on ta alati õnnelik," lisas Nuut. "Tal on väga kirju ja põnev elu olnud, on näinud vaeva ja viletsust ning töötanud väga erinevatel töökohtadel."