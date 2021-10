Kooli sünnipäev kulgeb mõnevõrra erinevalt tavapärasest koolipäevast. Nimelt on õpilased täna tutvumas maakonna erinevate paikadega. Näiteks sõidavad 5. klassid Leisi ja 10. klassid Muhusse Nautse külla. Aega veedetakse ka Kuressaares, Karujärvel ja Maasilinnal.

"Ehkki on pidupäev, toimub samas ka õppetöö. Need reisid ei ole lihtsalt mõttetud käigud, sest kõikjal – Saaremaa muuseumis, Thule kinos, Maasilinnal jm – saavad lapsed midagi uut teada," tõdes Orissaare gümnaasiumi direktor Marjana Prii. "Reisisihid valisid välja õpilased ise täpselt nii, nagu nad tahtsid ja mida vajalikuks pidasid, et kooli sünnipäeva meelepäraselt tähistada."