Koov nimetab ennast pikaajaliseks investoriks, kes spekuleerimisega pigem ei tegele. “Kahte tööd korraga teha paraku ei saa. Börsil igapäevaseks toimetamiseks ei ole mul puhtfüüsiliselt aega. Pigem on see hobiinvesteerimine. Ma olen tavaline rahva esindaja, kes läks hullusega kaasa,” selgitas ta, miks osales uue ettevõtte aktsiate esmasel avalikul pakkumisel (IPO).

Koovi sõnul märkis aktsiaid küll 60 000 erainvestorit, kuid tegelikult jagati neile väärtpabereid näpuotsaga. “Kui vaadata, kes on ettevõtte suuremad aktsionärid, siis need on ennekõike rahvusvahelised fondid ja pangad, kellele tegelikult aktsiate müük ju suunatud oli. Rahvale tehti ta küll atraktiivseks, aga kui palju rahvas tegelikult osa sai? Arvestades varasemat kogemust märkisin oluliselt suurema summa eest, kui oli vaja garanteeritud 1000 aktsia saamiseks. Kokkuvõttes sain tuhandele natuke lisaks,” rääkis Koov.