Omaani meremehed tekitasid Saaremaa elanikes elevust

Laevaehitusfirma juhatuse liige Jüri Taal ütles Saarte Häälele, et ka temani on jõudnud kõnesid, kus päritakse, mis mehed need on ja mida nad siin teevad. Ta lisas, et saab inimeste uudishimust aru. Taal selgitas, et Baltic Workboatsil on Omaaniga leping 14 politseilaeva ehitamiseks ning mehed on selleks Saaremaal, et uue laevaga tutvuda.