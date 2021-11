Kaubi külas kukkus koer viljaveski šahti

Päästjad kutsuti appi 6. novembri hommikul Kaubi külla, kus koer oli kukkunud vana viljaveski šahti. Üks päästja laskus jätkredeliga umbes kolme meetri sügavusele šahti ja pani koera kõhu alt läbi koormarihmad, millega loom elusalt ja tervelt välja tõmmati ja omanikule üle anti.

Päästekeskuse juht Margus Lindmäe ütles, et sai objekti omanikuga eile ühendust ja too ei teadnudki, et vanasse hoonesse sisse pääseb. Mees lubas organiseerida avause sulgemise.

"Tegelikult on hea, et see lõpuks ikka juhtus. Õnneks on nii, et Eikla piirkonnas elab vähe lapsi ja palju koeri. Lihtsalt maal on niimoodi," sõnas Lindmäe.

Ta viitas, et vanu nõukogudeaegseid hooneid on maapiirkonnas palju ja tihtipeale ei tea või ei hooli omanikud nende olukorrast kuigivõrd. Näiteks sealsamas Eiklas seisab juba aastakümneid tühja ja puruks pekstud akendega tondilossina kunagine Kaarma kolhoosi kontorihoone.

Aastate kaupa tühjana seisvad vanad hooned ei ole kunagi ohutud ning tühjadesse hoonetesse sattuvad loomad või ka inimesed võivad kergesti läbi põranda kukkuda või millegi alla jääda.

Seetõttu peavad omanikud sellistele hoonetele eeskätt ligipääsu piirama, sulgedes uksed-aknad ja muud ohtlikud avaused.

"Tänase hea elu ja päris rikka ühiskonna juures oleks mõistlik, et sellised ohukohad absoluutselt ära kaovad," märkis Lindmäe. "Valla ja politseiga koostöös tegeleme Kuressaare kolemajade ja nendesse pompside või laste sissepääsu võimaluse takistamisega, kuid maal oluliselt vähem."

Päästekeskuse juht soovitab kõigil, kes sarnastest ohuallikatest teadlikud, anda teada riigiinfo telefonile 1247.

Kaubi viljaveskist vaid mõnesaja meetri kaugusel asub kunagine Kaarma kolhoosi hoonete kompleks, millest tehtud video riputas mõne päeva eest oma Youtube´ kanalisse kohalik elanik Risto Metsamaa.

"See varisemisohtlik kolhoosihoonete kompleks on seisnud tühjana juba aastaid ning sinna võib takistamatult sisse astuda igaüks ja tänu sellele on kohast saanud ohtlik mängupaik sealsetele lastele ja noortele," kirjutab ta video kaaskirjas.

Ta märgib, et mõte video tegemiseks tuli kevadel ning algselt oli see mõeldud harjutamiseks, et proovida filmimist ja kokku monteerimist. Kuid mida aeg edasi, seda rohkem hakkas peas kuju võtma mõte, et seda videot tuleks jagada kõigiga, kuna tegemist on väga tõsise probleemiga sealsete inimeste jaoks.