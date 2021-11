“Et ei peaks külmetama, kui on talvisel ajal ukse peal külastajate ootamist või külastajate sisse- ja väljalaskmist,” selgitas muuseumi juhatuse liige Rita Valge.

Keebid õmbles Kristiina Virveste firmast Niidihaldjas OÜ, kel kulus ühe rõivaeseme valmistamiseks viis meetrit villast kangast ja sama palju linast riiet. “Kandjal on päris suur koorem õlul, aga mis peamine, see on ääretult soe,” märkis Valge.