Vald on Salmele uue muuseumi rajamise suhtes äraootav

Harjumaal Lagedil tegutseva vabadusvõitluse muuseumi juhataja ja omanik Tõrs pöördus Saaremaa valla poole, et saada heakskiit Salmele Suure Tõllu raiesmaale muuseumi Saaremaa osakonna ehitamiseks. Tegelikult on tal plaan muuseum kogu täiega Saaremaale tuua ja ise samuti sünnipaika tagasi kolida.

“Vana mees tahab koju,” muigas Tõrs ja täpsustas, et Saaremaale on plaanis tuua kogu Lagedi tegevus – lisaks vabadusvõitluse muuseumile sealne meremuuseum ja väljapanek “Eestlased Nõukogude armees”. Rasketehnika angaari kavatseb Tõrs püstitada oma kodus, Tehumardi külje all Länga külas.