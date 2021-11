KAASTUNNE LÄHEDASTELE ⟩ Lahkus armastatud raadiomees Meelis Tõrv

24 aastat Sky Medias töötanud Tõrv oli kui Hunt Kriimsilm – aastate jooksul on olnud ta tööl nii reklaami- kui müügiosakonnas, raadiojaama NRJ FM programmijuht, vedanud Sky Plusi ülimenukaid saateid „Soovisaade“ ja „Naistekas“, kuni leidis paar aastat tagasi tee rokisõprade kõrvadesse, vahendab Sky.ee.

Mõned aastad tagasi rääkis Saaremaalt pärit Meelis Tõrv Saarte Häälele, et on elanud lapsest saati muusika sees. Lapsena pesitses ta Kaalis ja kulutas oma viimsedki kopikad taskurahast kassettidele, et ühel ilusal päeval raadiosse tööle pääseda.