Ettevõtte juhatuse liige Mikk Saarela kinnitas, et kuigi nad Pihtla tee ruumidest lahkuvad, siis oma tegevust ettevõte kindlasti ei lõpeta.

Saarela selgitas, et lahkumise põhjuseks on ruumide sihtotstarbega seotud piirangud, mis muudavad ürituste edasise korraldamise keeruliseks. "Kuna omanik ei suuda maja sihtotstarvet muuta, on seal keeruline üritusi teha," tõdes ta.