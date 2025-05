Perearstiabi digiplatvorm säästab aega

Kui heita pilk pöördumiste statistikale, siis tehakse Laagri Perearstikeskuses iga päev digiplatvormi kaudu keskeltläbi 70 pöördumist. Jahimaa leiab, et patsiendid harjuvad järjest rohkem platvormi kasutamisega, kuid kindlasti on ka neid, kes eelistavad siiski pöörduda telefoni teel. „Enamasti on see seotud kas vähese arvutikasutamise oskusega või arvuti puudumisega. Helistamise võimalus jääb inimestele alati, kuigi ärgitame neid, kellel võimalik, kasutama ka digilahendust – nii jääb meil rohkem aega, et tegeleda patsientidega, kelle abivajadus on äkilisem,“ lisab ta.

Võtab maha telefonikoormust

Tartus Raatuse Perearstikeskuses toimetava perearsti doktor Liina Reima sõnul suunavad ka nemad patsiente aina enam digilahendust kasutama, sest see aitab inimestel jõuda õigel ajal õigesse kohta. „Pöördumiste arv küll erineb, aga keskmiselt on päeva jooksul digilahenduse kaudu keskeltläbi kümme pöördumist. Õed tegelevad patsientide sorteerimisega – arsti vastuvõtule jõuab neist väike osa, sest paljud probleemid lahenevad juba õe vastuvõtul ega vajagi meditsiinilist sekkumist,“ räägib tohter.

Tema sõnul suhtuvad patsiendid digilahendusse valdavalt positiivselt ning kasutavad seda võimaluse korral meeleldi. „Digilahendusest on kasu – see võtab maha telefonikoormust ning teisalt ei pea inimesed näiteks retsepti pikendamise pärast telefoni otsas rippuma. Inimese vaatest on tähtis ka see, et nad saavad oma tervisemuresid edastada ka töövälisel ajal, mis kokkuvõttes aitab paremini sorteerida patsiente,“ ütleb dr Reima.