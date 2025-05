Kolmapäeval täheldati mitmel pool Kuressaares, et kraanivesi on muutunud hägusaks. AS Kuressaare Veevärgi juhatuse liige Martin Haug ütles, et tegemist oli ajutise nähtusega, mis tekkis seoses Tõlli veehaarde puurkaevude puhastustöödega 6. mail.