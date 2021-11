Koolituse esimesel nädalavahetusel räägiti sellest, mis on väitlus, tutvustati selle põhitõdesid ja selgitati, kuidas see üldse toimib. Väitlus on võistlus, kus antakse teema ja loositakse pooled – jaatus ja eitus –, kes hakkavad argumenteerima, miks nende seisukoht on parem.