RAINER PAENURK ütleb, et hetkel avatud KredExi laenukäendus on suurepärane võimalus just maapiirkondade korteriühistutele, kellele pangad praegustes keerulistes oludes laenu ei anna või kui antaksegi, on laenutingimused väga jäigad ja rasked. FOTO: Maanus Masing / Saarte Hääl