Saaremaa muuseum soovib Aavikute maja atraktiivsemaks muuta

"See on igati väärt mõte, et Aavikute majamuuseum tutvustaks Johannes ja Joosep Aaviku kõrval ka Saaremaa kirjanikke," ütles Saaremaa muuseumi juhatuse liige Rita Valge. "Kindlasti ei sünni see üleöö. See vajab põhjalikku kontseptsiooni," lisas ta.